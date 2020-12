Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della mutazione del coronavirus scoperta nel Regno Unito: la sospensione decisa dal governo italiano dei voli provenienti dal Regno Unito, i due casi scoperti a Roma, e le rassicurazioni degli esperti sull’efficacia del vaccino sono i temi principali sui quali si concentrano i titoli. Il Giornale apre invece sulle tensioni nella maggioranza di governo, Domani titola sulla repressione delle proteste nelle carceri dello scorso marzo, e i giornali sportivi si occupano delle vittorie di Milan e Inter, che rimangono prima e seconda in classifica in serie A.