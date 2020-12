È stato condannato a otto anni Pietro Genovese, che un anno fa investì e uccise due ragazze 16enni in Corso Francia a Roma

Pietro Genovese, il 21enne che un anno fa investì e uccise due ragazze 16enni in Corso Francia a Roma, mentre viaggiava a bordo di un suv, è stato condannato a 8 anni di reclusione in primo grado per duplice omicidio stradale. La sentenza è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato: il pm aveva chiesto una condanna a 5 anni.

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019, Genovese aveva travolto Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli mentre attraversavano una strada di Roma Nord. Genovese procedeva oltre i limiti di velocità e con un tasso alcolemico molto oltre il consentito, avevano stabilito le indagini. La difesa aveva sostenuto che un’altra auto gli avesse bloccato la visuale.