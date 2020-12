La sciatrice Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera in Val-d’Isère

La sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera in Val-d’Isère, Francia, chiudendo la gara di oggi al primo posto dopo che ieri era arrivata seconda dietro alla svizzera Corinne Suter. Per Goggia è l’ottava vittoria in carriera e la prima dopo il supergigante di Sankt Moritz vinto nel dicembre del 2019. Aveva già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel marzo del 2018.

