Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della liberazione dei diciotto pescatori di due pescherecci di Mazara del Vallo prigionieri in Libia da oltre cento giorni dopo l’incontro a Bengasi fra il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Di Maio e il maresciallo Haftar, altri titolano sulle ipotesi sulle nuove restrizioni per il periodo natalizio che dovrebbero essere decise nel Consiglio dei ministri di oggi, altri ancora aprono sull’incontro di ieri sera fra Conte e una delegazione di Italia Viva dopo le tensioni degli ultimi giorni.