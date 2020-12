Celebripost

Manca solo una settimana a Natale e si nota anche tra le persone che si fanno fotografare in giro, come la principessa di Monaco Charlene a una distribuzione di regali e il principe Emanuele del Belgio che suona il sassofono durante le registrazioni di un concerto natalizio. Poi valeva la pena fotografare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro con la mascotte della campagna di vaccinazione per il coronavirus, e il presidente francese Emmanuel Macron, che da positivo partecipa a distanza alle conferenze. Per finire il principe William e Kate Middleton con tutti i loro figli al seguito, l’attore Paul Mescal in posa per una foto promozionale per un nuovo video in cui balla, i capelli di Kylian Mbappé, l’espressione di Giorgia Meloni e un momento in cui ci possiamo identificare tutti: quando durante una videochiamata di gruppo qualcuno decide di fare uno screenshot e tu non eri affatto pronto.