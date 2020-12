Il confronto nel governo sulle restrizioni da imporre nel periodo natalizio sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’ipotesi che sembra prevalere di una chiusura totale solo nei festivi e prefestivi. Il Sole 24 Ore apre invece sulla discussione sulla riapertura in presenza delle scuole da gennaio, Avvenire titola sul piano di distribuzione dei vaccini, Libero ricorda i medici morti per la pandemia, e i giornali sportivi commentano i risultati della giornata di Serie A, con la vittoria dell’Inter sul Napoli e i pareggi di Milan, Juventus e Atalanta.