I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 16 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.572 nuovi casi positivi da coronavirus e 680 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

I ricoverati attualmente sono 29.823 (522 in meno rispetto a ieri), di cui 2.926 nei reparti di terapia intensiva (77 in meno di ieri) e 26.897 negli altri reparti (445 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 201.040 tamponi. È risultato positivo l’8,7 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 14.844 e i morti 846.

La regione con più casi è stata il Veneto (3.817). Seguono Lombardia (2.994), Sicilia (1.388), Emilia-Romagna (1.238), Lazio (1.220), Piemonte (1.215) e Puglia (1.065).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Latina (897), Verona (860), Milano (737), Vicenza (715), Treviso (671), Torino (593), Venezia (574), Padova (552), Bari (547) e Monza e Brianza (545).

