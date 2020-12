Ci sono centinaia di studenti dispersi in Nigeria in seguito a un attacco armato in una scuola

Alcune centinaia di studenti sono stati dati per dispersi dopo un attacco armato in una scuola in Nigeria, nello stato nord-occidentale di Katsina, avvenuto venerdì scorso. Un gruppo armato è entrato in una scuola media nella città di Kankara, dove è in seguito intervenuta la polizia dando l’opportunità ad alcuni studenti di superare la recinzione della scuola e di scappare.

Il governo locale stima che siano dispersi almeno 400 studenti, mentre i responsabili della scuola sono riusciti a entrare in contatto con altri 200. L’istituto ospita normalmente più di 600 studenti. Le ricerche sono ancora in corso, ma non sono state fornite molte altre informazioni.

Non è insolito che gruppi armati effettuino attacchi nelle scuole in alcune zone della Nigeria. Il loro scopo è di solito quello di rapire gli studenti e di richiedere poi un riscatto per la loro liberazione.