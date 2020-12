Celebripost

Non sono molte le persone rimaste in giro a farsi fotografare in questi giorni, tanto che si fa quasi prima ad elencarli tutti: Chiara Ferragni e Fedez alla consegna dell’Ambrogino d’oro, la prima donna a ricevere il vaccino per il coronavirus in Regno Unito, la soprano Lisette Oropesa e il tenore Andrea Bocelli, le first lady Melania Trump e Jill Biden, cinque astronauti della Nasa; i politici Boris Johnson, Justin Trudeau, Giuseppe Conte, Alexander Lukashenko ed Emmanuel Macron, papa Francesco e gli immancabili reali: la regina thailandese Suthida, la duchessa Camilla di Cornovaglia con il suo cane e Kate Middleton.