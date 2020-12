Le tensioni nella maggioranza di governo sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’accordo che sembra raggiunto nel Movimento 5 Stelle sul voto parlamentare di oggi sul MES e l’opposizione di Italia Viva al piano per la gestione del Recovery Fund del presidente del Consiglio Conte. Repubblica apre invece sull’inizio della campagna di vaccinazione per il coronavirus nel Regno Unito, il Gazzettino e la Nuova Venezia si occupano dell’acqua alta a Venezia per la mancata messa in funzione del Mose, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria a Barcellona della Juventus, che si qualifica così agli ottavi di finale come prima del girone.