Moncler ha comprato Stone Island

L’azienda italiana di abbigliamento Moncler ha annunciato di aver trovato un accordo per comprare Sportswear Company, società italiana che detiene il marchio Stone Island. L’operazione costerà in totale a Moncler circa 1,5 miliardi di euro. In base all’accordo, Carlo Rivetti, presidente e amministratore delegato di Sportswear Company, entrerà nel consiglio di amministrazione di Moncler. Stone Island fu fondata nel 1982 da Massimo Osti, già creatore del marchio di abbigliamento C.P. Company, e dal 1983 la società fu rilevata dal Gruppo Finanziario Tessile di Torino, di proprietà della famiglia Rivetti.