L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki è stata rimandata a domenica

L’udienza per decidere sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso febbraio al Cairo e accusato di propaganda sovversiva, è stata rimandata a domenica 6 dicembre. Lo ha comunicato su Twitter il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. L’udienza era stata inizialmente fissata per sabato: gli attivisti di “Free Patrick” sulla loro pagina Facebook hanno scritto di essere stati «informati che la data precedentemente annunciata non era corretta».

Patrick Zaki, 29 anni, si era trasferito a Bologna più di un anno fa per il suo dottorato. Il 9 febbraio, durante un viaggio verso la sua città natale, Mansura, fu arrestato al Cairo senza apparenti motivi. Solo successivamente le autorità egiziane lo informarono di essere accusato di propaganda sovversiva.