Domani ci sarà l’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki

Domani, 5 dicembre, ci sarà l’udienza per decidere sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a febbraio del 2020 al Cairo in circostanze poco chiare. L’udienza inizialmente era prevista per gennaio, ma è stata anticipata a domani. Lo ha scritto in un tweet l’Eipr, l’organizzazione non governativa per la quale Zaki lavora come ricercatore.

Patrick Zaki’s remand detention hearing will be held tomorrow. Patrick is a researcher at @eipr, he’s been detained on remand for the last 10 months,we hope that tomorrow’s hearing will bring good news and all of our EIPR colleagues will be with their loved ones. #FreeEIPRStaff pic.twitter.com/duoMoN4TIe

— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 4, 2020