La conferenza stampa di ieri sera del presidente del Consiglio Conte nella quale ha parlato dei contenuti del nuovo DPCM sulle restrizioni decise per il periodo natalizio e il numero dei morti per il coronavirus registrati ieri in Italia, il più alto dall’inizio dell’epidemia, sono in apertura su tutti i giornali di oggi. I giornali sportivi aprono sui risultati delle squadre italiane in Europa League, con le vittorie di Milan e Roma, già qualificate ai sedicesimi di finale, e il pareggio del Napoli.