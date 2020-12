Celebripost

La carenza di persone in giro a eventi mondani ha costretto ad arrangiarsi come si può, con le videochiamate come siamo ormai abituati, ma anche con i cartonati al posto delle persone vere, come hanno scelto di fare alla cerimonia degli AACTA Awards, i premi televisivi e cinematografici australiani, pur di non rinunciare alla presenza di Chris Hemsworth. Tra gli attori da fotografare in carne ed ossa invece ci sono l’attrice Eliza Scanlen (che potreste aver visto in Piccole Donne o Sharp Objets) e Tom Cruise a Roma sul set di Mission Impossible. Poi la faccia buffa di Angela Merkel, i due papi insieme, e una cosa che forse non vi sareste aspettati di vedere: rispettabili membri della famiglia reale britannica scrivere sui muri.