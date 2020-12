Nel 2021 Warner Bros distribuirà i nuovi film in streaming su HBO Max in contemporanea all’uscita nei cinema

Giovedì la casa di produzione cinematografica Warner Bros ha annunciato che tutti i suoi film che usciranno nei cinema americani nel 2021 – tra cui Godzilla vs. Kong, il remake di Dune e un sequel di Matrix – saranno distribuiti in contemporanea sulla piattaforma di streaming HBO Max. Warner Bros ha anche detto che i film rimarranno disponibili in streaming per un mese e che la scelta di organizzare la distribuzione in questo modo è stata dettata dalla pandemia da coronavirus, per cui molti cinema continueranno a rimanere chiusi anche l’anno prossimo.

Finora nessuna azienda cinematografica degli Stati Uniti aveva mai preso una decisione così drastica riguardo allo spostamento dei nuovi film dai cinema alle piattaforme di streaming. Ann Sarnoff, presidente e amministratrice delegata di WarnerMedia Studios Networks Group, ha detto: «Sappiamo che i nuovi film sono la linfa vitale dei cinema, ma dobbiamo anche considerare che nel 2021 la maggior parte dei cinema americani saranno aperti in modo ridotto».