Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano di quelle sul coronavirus, con le ipotesi sulle restrizioni che dovrebbero essere decise dal governo per il periodo natalizio, l’invito dell’Unione Europea a non consentire la celebrazione di cerimonie religiose in presenza per evitare assembramenti, l’approvazione da parte del governo della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità e i dati sui contagi nelle varie regioni. La Stampa e il Sole 24 Ore aprono invece sull’annuncio dell’amministratore delegato di Unicredit Mustier di voler lasciare l’incarico alla scadenza del suo mandato nel prossimo aprile, e Repubblica titola sull’incontro fra magistrati italiani e egiziani che indagano sulla morte di Giulio Regeni.