È morto Mario Lavagetto, uno dei più importanti critici letterari italiani: aveva 81 anni. Come critico Lavagetto aveva lavorato soprattutto su Italo Svevo e Marcel Proust, ma nell’ambiente sono noti diversi suoi saggi sulla critica e la letteratura. Il suo ultimo libro, Oltre le usate leggi, un commento al Decamerone di Boccaccio, era uscito nel 2019 per Einaudi. Nel 2014 aveva dato una lunga intervista a Repubblica in cui parlò estesamente della sua carriera.