È morto Giordano Zucchi, ex presidente del gruppo tessile Zucchi-Bassetti

È morto a 93 anni l’imprenditore Giordano Zucchi, ex presidente del gruppo tessile Zucchi-Bassetti.

La società Zucchi venne fondata nel 1929 da Vincenzo Zucchi, padre di Giordano, per produrre lenzuola e tovaglie. Nel giro di pochi anni divenne una delle aziende italiane più importanti nella produzione di biancheria per la casa e nel 1986 acquistò per 20 miliardi di lire la sua principale concorrente, Bassetti, dal gruppo Marzotto. Nel 2014, in seguito ad alcuni anni di crisi economica, il pacchetto di maggioranza del gruppo passò al calciatore della Juventus Gianluigi Buffon, che era diventato azionista nel 2009, e nel 2016 la società venne ceduta al fondo francese di private equity Astrance Capital.