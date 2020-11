Celebripost

Le cerimonie di premiazione e gli eventi mondani si organizzano come si può, in questi giorni incerti pieni di restrizioni per il coronavirus e di incontri virtuali: per esempio la cerimonia degli American Music Awards – i premi musicali americani fondati nel 1973 – si è tenuta a Los Angeles ma Dua Lipa ha partecipato in collegamento da Londra e ha concluso l’esibizione volando verso l’alto appesa a due fili. Tra quelli che valeva la pena di fotografare, ma con i piedi a terra, ci sono la famiglia Trump alla Casa Bianca per il Ringraziamento, la regina Letizia di Spagna e il presidente russo Vladimir Putin, per finire, sempre in tema di piedi, con le calze di Joe Biden.