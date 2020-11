Altre 5 cose in sconto da MediaWorld, per il Black Friday

Come su molti e-commerce, quest’anno sul sito di MediaWorld gli sconti e le promozioni del Black Friday hanno cominciato a comparire molto prima del vero e proprio Black Friday, che sarà venerdì 27 novembre. Adesso che ci siamo vicini, però, sul sito cominciano a comparire gli sconti più grossi sui prodotti di tecnologia e gli elettrodomestici più richiesti. Di seguito, trovate una selezione di cinque offerte, con una breve analisi dell’andamento dei prezzi e quello che c’è da sapere sui prodotti.

MediaWorld ha negozi in tutta Italia e oltre a offrire il servizio di consegna a casa (con installazione nel caso di grossi elettrodomestici), permette anche di ordinare i prodotti dal sito e ritirarli in negozio risparmiando sulle spese di spedizione. Tutti i negozi sono aperti per il ritiro degli ordini, ma i giorni e gli orari di apertura in questo periodo dipendono dalla regione in cui ci si trova e dalle restrizioni legate al coronavirus. Quindi, per essere sicuri di non andare inutilmente, è meglio controllare prima qui.

iPhone 12 mini

I nuovi modelli di iPhone 12 sono stati presentati da Apple poco più di un mese fa. Il modello 12 mini è stato uno di quelli che ha riscosso più interesse, soprattutto tra chi ha le mani piccole e in generale non apprezza i telefoni troppo grandi. Infatti ha uno schermo da 5,4 pollici e dimensioni inferiori a quelle dell’iPhone SE, che era uscito in primavera e aveva già dimensioni più piccole dei modelli precedenti (per intenderci, le stesse degli iPhone 7 e 8).

Per il resto, le caratteristiche generali dell’iPhone 12 mini sono le stesse dell’iPhone 12 normale ed entrambi sono dotati di antenne 5G per l’utilizzo delle reti mobili di ultima generazione, che ― quando saranno diffuse ― consentiranno di navigare molto più velocemente rispetto al 4G. Il prezzo di partenza (cioè di metà ottobre) per il modello da 128 Gigabyte è di 889 euro, ma in questi giorni su MediaWorld si trova a 60 euro in meno.

Redmi Note 9 di Xiaomi

Sempre per chi è in cerca di un telefono, ma vorrebbe spendere decisamente meno, su MediaWorld in questi giorni c’è in sconto il Redmi Note 9 di Xiaomi, uscito ad aprile. Le recensioni dei siti di tecnologia ne parlano come di uno dei migliori modelli tra quelli di fascia bassa: in particolare per via della quadrupla fotocamera posteriore. Lo schermo da 6,5 pollici e lo spessore di meno di 9 millimetri lo rendono molto compatto. Su MediaWorld il modello da 128 Gigabyte è in sconto a 169 euro, il prezzo più basso di internet in questo momento (quando è uscito ne costava 229).

Aspirapolvere Dyson

Dyson ha una propria promozione per il Black Friday, ma non prevede sconti, solo la vendita di alcuni prodotti in edizione limitata. Se avevate intenzione di acquistare una delle sue potenti scope aspirapolvere senza filo e senza sacco a un prezzo scontato, su MediaWorld c’è in sconto il modello V11 Animal Extra. Il V11 è il motore più potente di Dyson e questo modello in particolare è pensato per chi ha in casa animali che perdono molto pelo. Infatti è munito di una spazzola in grado di spingere le setole più in profondità nei tappeti e rimuovere una maggiore quantità di sporco. Sul sito di Dyson i modelli con motore V11 costano dai 599 euro in su: su MediaWorld questo modello costava 549 e ora ne costa 499.

Smart TV Samsung

Chi è in cerca di una smart TV potrebbe trovare interessante questa di Samsung, che è uno dei marchi più affidabili e di migliore qualità per quanto riguarda gli schermi. Questo modello è da 55 pollici, quindi prima è meglio assicurarsi di avere spazio dove metterlo. La risoluzione è 4K. Tutta la televisione è molto sottile e anche la cornice attorno allo schermo è sottilissima. Il prezzo di partenza era 799 euro, ma ultimamente si trovava già a 600/550 euro: ora su MediaWorld è in sconto a 499.

Soundbar di LG

Sempre per chi sta pensando a come migliorare il soggiorno in vista delle prossime sere a base di film e serie TV, su MediaWorld c’è la soundbar SN4 di LG in sconto a 129 euro (sul sito del produttore costa 199 euro). È composto da due altoparlanti: uno piatto da mettere alla base della TV, l’altro senza cavi e sviluppato in verticale, che può essere posizionato dove l’effetto sonoro risulta migliore.