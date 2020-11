Marco Belinelli tornerà a giocare in Italia con la Virtus Bologna

Marco Belinelli, unico cestista italiano ad aver vinto un titolo NBA, tornerà a giocare nel campionato di basket italiano con la Virtus Bologna, squadra con la quale iniziò la carriera da professionista a fine anni Novanta. Belinelli ha scelto di tornare in Italia a 34 anni compiuti dopo la scadenza del suo ultimo contratto con i San Antonio Spurs e in mancanza di offerte da parte di altre squadre. Lascia la NBA dopo averci giocato per tredici anni con nove squadre diverse e aver vinto il titolo nel 2014 durante il suo primo ingaggio con i San Antonio Spurs. Con la Virtus — attualmente terza a pari merito in Serie A — ha firmato un contratto triennale.

Bentornato @marcobelinelli ???????????? "Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante."@marcobelinelli is a new player of Virtus Segafredo pic.twitter.com/ERCs1HzREp — Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) November 26, 2020