5 libri per genitori curiosi, in sconto

La prima cosa che viene in mente pensando ai libri per neogenitori sono i manuali sulla gravidanza e su come prepararsi ai primi mesi di vita con un neonato. In realtà però la maggior parte delle domande da genitori arriva dopo, quando i bambini cominciano a giocare, camminare, parlare e fare domande a loro volta. Per trovare risposte ci sono due cose che si possono fare: la prima è confrontarsi col proprio pediatra, chiedere ad amici e parenti che hanno già qualche esperienza, e partecipare a incontri ed eventi informativi. La seconda ― che non esclude la prima ― è trovare le proprie risposte.

Questo secondo approccio è quello di chi pensa che una ricetta universale per fare i genitori non esista, ma che ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare. Un buono strumento per combinare i due approcci è leggere i libri e la rivista di Uppa, casa editrice che si occupa di genitorialità e crescita dei bambini. Pubblica manuali illustrati, saggi, albi per bambini e Uppa magazine, un bimestrale rivolto ai genitori apprezzato da moltissime madri e moltissimi padri. I libri e la rivista di Uppa sono scritti e curati da pediatri, pedagogisti, psicologi, ostetriche e altri esperti dell’infanzia e fanno riferimento solo ed esclusivamente alla medicina basata sulle prove d’efficacia, per questo sono una risorsa affidabile.

Il catalogo completo dei libri della casa editrice si può consultare qui, ma per chi ha bisogno di qualche dritta abbiamo raccolto i libri più amati dai lettori di Uppa e le ultime novità della casa editrice.

Zerocinque

È il libro più venduto di tutto il catalogo ed è arrivato alla terza ristampa. È stato scritto da sei esperti, pediatri e pedagogisti, ed è un manuale di oltre 270 pagine sulla salute e l’educazione dei bambini e delle bambine da zero a 5 anni: dall’allattamento, al sonno, alla scelta della scuola. Ogni tema viene affrontato attraverso le varie fasce d’età e al testo vero e proprio vengono affiancati diversi “specchietti” con consigli pratici. Tra i commenti raccolti sui social network di Uppa, molti dicono di aver apprezzato Zerocinque soprattutto perché è «semplice e chiaro da leggere». Ha anche una veste grafica che lo rende particolarmente piacevole da leggere e sfogliare, come si intuisce anche solo dall’anteprima disponibile online. Con lo sconto costa 23 euro.



Qui abita un bambino

È un manuale illustrato che parte dai principi educativi di Maria Montessori. Spiega come rendere la casa un ambiente a misura di bambino e risponde a una delle più grandi domande di molti genitori: bisogna privilegiare le regole o la libertà? Secondo Montessori, l’ambiente è “maestro”, nel senso che se un ambiente è concepito apposta per favorire l’autonomia del bambino o della bambina che ci vive, sarà più facile per lui o lei imparare a muoversi e sviluppare nuove abilità e conoscenze. Dopo una prima parte introduttiva, ogni capitolo è dedicato a un diverso ambiente domestico: l’ingresso, la cucina, il bagno, la cameretta, il soggiorno, il giardino. L’approccio è molto pratico, con proposte di attività diversificate per età.



L’autrice, Annalisa Perino, è pedagogista, scrittrice e attrice, impegnata nello studio e nella divulgazione del pensiero di Maria Montessori e lavora con Uppa da molti anni. In sconto, il libro costa 21 euro e chi vuole può leggerne un estratto qui.

Diventare grandi, insieme

È un libro meno manualistico e più “introspettivo” (anche se il taglio resta molto pratico) sulla relazione tra adulti e bambini, che parte dall’idea che ogni relazione genitoriale è fortemente condizionata dall’esperienza fatta come figli. Affronta temi molto importanti e attuali come la sensazione di inadeguatezza di fronte al compito educativo di crescere un bambino, il rapporto che ogni famiglia ha con la salute e i medici, le aspettative nei confronti dei bambini e il loro impatto. L’autrice è Silvana Quadrino, pedagogista specializzata in psicologia clinica dell’età evolutiva e psicoterapia della famiglia, oltre che docente alla Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Torino. In sconto costa 18 euro e qui c’è un’anteprima del primo capitolo.

Due libri di cucina per l’infanzia

Nel catalogo di Uppa ci sono anche due libri di ricette, pensati ovviamente per adulti che ogni giorno si pongono il problema di sfamare in modo sano, ma anche gustoso, bambini e bambine.

Il primo e uno dei più acquistati è Una pediatra in cucina, scritto da Caterina Vignuda, già autrice della rubrica “Le ricette di Caterina” su Uppa magazine, ed esperta di nutrizione, cucina e giardinaggio. Si tratta di una raccolta di ricette sane ma buone per tutta la famiglia, da fare in un quarto d’ora o poco più e utilizzando gli avanzi. Il libro è anche ricco di infografiche di approfondimento su alcuni alimenti come lo zucchero, le farine e le uova. L’estratto è qui e il costo scontato è di 15 euro.

L’ora della merenda invece è il libro più recente di Uppa ed è stato scritto da Verdiana Ramina, dietista e divulgatrice su Instagram di temi legati all’alimentazione in famiglia. Le fotografie sono di Stella Bellomo, a sua volta molto nota e seguita su Instagram, dove parla di cucina naturale ed ecologia. Contiene una parte introduttiva su come dovrebbe essere una merenda sana e nutriente (include infografiche sulle merendine industriali), e poi oltre 60 ricette divise in sezioni, tra cui una dedicata ai lattanti, una alle merende dolci o salate, e una alle merende per le feste. Qui si può leggere l’introduzione: il costo in promozione è di 20 euro.