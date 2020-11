I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 25 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di contagio da coronavirus, e 722 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.161 (232 in meno rispetto a ieri), di cui 3.848 nei reparti di terapia intensiva (32 in più di ieri) e 34.313 negli altri reparti (264 in meno di ieri). Sono stati analizzati 230.007 tamponi e testate 114.117 persone. È risultato positivo l’11,2 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 22.232 e i decessi 853.

La regione con più casi è stata la Lombardia (5.173). Seguono Piemonte (2.878), Campania (2.815), Veneto (2.660), Emilia-Romagna (2.130) e Lazio (2.102).

