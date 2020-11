Il giorno dopo aver ricevuto il via libera per iniziare il processo di transizione per l’insediamento da presidente eletto, Joe Biden ha twittato «America is back», dando ufficiosamente inizio alla sua presidenza dopo le resistenze del presidente uscente Donald Trump. Ieri Biden aveva svelato le prime sei nomine della sua amministrazione, legate alla politica estera e alla sicurezza nazionale. In settimana si trasferirà da Wilmington, in Delaware, a Washington DC per dare seguito alla transizione.

America is back. — Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020

