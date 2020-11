Weekly Beasts

Nella raccolta di animali di questa settimana hanno largo spazio i pennuti, e gli umani che danno loro da mangiare: come nel caso di oche e galline di un uomo a Srinagar, dei gabbiani attirati da due bambini a Prayagraj e di un piccione sul pezzo di pane di una bambina a Mosca. I gabbiani tornano anche per una bella foto che li mostra al largo, ad inseguire i pescherecci, e per una ancora più bella in cui sono fotografati dall’alto sopra una macchia di prati e acqua. Poi valeva la pena mostrare la fierezza di un wapiti di Roosevelt rimasto senza un corno, gatti che occupano marciapiedi e bisonti che attraversano la strada.