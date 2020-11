5 sconti interessanti da MediaWorld

Nelle settimane che precedono il Black Friday, la ricorrenza commerciale americana che ormai dà il via alle compere natalizie anche in Europa, molti negozi online di elettrodomestici e tecnologia cominciano a promuovere i primi sconti. In questo periodo, stare dietro a tutte le offerte può essere complicato, soprattutto per chi non passa tutto il giorno davanti a uno schermo e non ha tempo per monitorare le email promozionali e i siti con le offerte che durano solo una giornata, quelle di poche ore, o quelle fino a esaurimento scorte. In più, non è sempre detto che si sappia cosa e dove andare a cercare: per esempio, quale nuovo smartphone comprare tra le migliaia di modelli che ci sono?

Insomma, anche con i migliori propositi, alla fine il rischio è quello di farsi prendere dalla frenesia delle offerte e magari di fare acquisti azzardati. Per chi ha intenzione di sfruttare gli sconti anticipati del Black Friday, ma si trova in questa situazione, abbiamo passato in rassegna gli sconti di MediaWorld, uno dei principali e-commerce di elettrodomestici e tecnologia in Italia, che ha cominciato a fare promozioni i primi di novembre e che andrà avanti fino al 30. Di seguito trovate le cinque offerte più interessanti.

iPhone 11

I modelli di iPhone 11 e 11 Pro sono stati presentati da Apple a settembre 2019. Da allora ne sono usciti di nuovi, ma iPhone 11 resta uno dei modelli più recenti e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Già all’inizio iPhone 11 costava 839 euro, un prezzo relativamente basso per un prodotto che raccoglieva tutte le ultime novità tecnologiche di Apple, nota per i prezzi più alti rispetto a quelli della concorrenza. L’anno scorso infatti Apple aveva rivisto alcuni prezzi di lancio, perché nel 2018 li aveva alzati eccessivamente e ne aveva risentito a livello di vendite.

Oggi, dopo poco più di un anno dall’uscita, iPhone 11 da 128 Gigabyte di memoria costa 769 euro sul sito ufficiale di Apple, ma sul sito di MediaWorld in questi giorni è in sconto a 649, uno dei prezzi più bassi di internet. Gli iPhone 11 sono esteticamente molto simili agli XR dell’anno precedente, ma hanno il sistema con doppia fotocamera e un processore più potente. Lo schermo è da 6,1 pollici, quindi come iPhone 12 e significativamente più grande di iPhone SE e iPhone Mini.

Airwrap di Dyson

Dyson, l’azienda britannica che produce aspirapolvere e purificatori, è considerata «la Apple degli elettrodomestici», per le sue tecnologie avanzate, per il design elegante e, sì, anche per i prezzi. Da quando è uscito nel 2018, l’Airwrap, la spazzola asciugacapelli e arricciacapelli di Dyson, si è fatto desiderare parecchio dalle persone a cui piace acconciarsi i capelli in casa ottenendo un risultato molto simile a quello del parrucchiere. Quando uscì andò esaurito in poco tempo e per molti mesi non è stato possibile acquistarlo: insomma, nel mondo dei consumi è stato abbastanza un caso e infatti un anno fa le redattrici di Consumismi con i capelli lunghi l’avevano provato e raccontato approfonditamente.

Su MediaWorld in questi giorni l’Airwrap costa 449 euro, cinquanta euro in meno di quando uscì in origine e del prezzo che ha ancora oggi sul sito di Dyson. Ciò che rende in un certo senso unico l’Airwrap di Dyson è che per piegare le ciocche usa l’aria calda e non il calore diretto della piastra: il risultato è molto più naturale e non rovina i capelli. In più, per fare le onde in questo modo, l’Airwrap sfrutta l’effetto Coandă che è molto affascinante da vedere: attraverso dei coni di varie dimensioni (e direzioni) cattura le ciocche di capelli che gli vengono avvicinate e le fa arrotolare delicatamente. Così. Tutti e otto i pezzi vengono venduti all’interno di una custodia rigida un po’ ingombrante, ma molto elegante, quindi se vi state chiedendo se sarebbe un bel regalo di Natale la risposta è quasi certamente sì.



Nintendo Switch

Se siete in cerca di nuove distrazioni e nuovi modi per passare il tempo durante il secondo lockdown ― per voi o per i minorenni che vivono con voi ― una soluzione potrebbe essere la Nintendo Switch, la console che funziona sia con la televisione che in versione portatile. Nintendo Switch è anche l’unica console a supportare Animal Crossing: New Horizons, un videogioco che è uscito durante il primo lockdown ed è diventato uno dei più gettonati quest’anno. Ma la scelta è sterminata: tra i giochi esclusivi di Nintendo Switch ci sono per esempio The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon Spada e Mario Kart 8 Deluxe.

Nintendo Switch è uscita nel 2017 ma, nonostante sia passato qualche anno, resta ancora un prodotto molto richiesto e molto apprezzato. Secondo la redazione di Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni di prodotti del New York Times, Nintendo Switch è ancora la console più flessibile che si possa acquistare in questo momento e va bene sia per chi non gioca da anni, che per chi possiede già PlayStation e Xbox, ma cerca un’alternativa portatile. Sul sito di MediaWorld in questi giorni si trova a 299 euro: non è un prezzo tanto più basso del solito ma è comunque il più basso disponibile su internet in questo momento.

Apple Watch Serie 3

Lo smart watch di Apple è un oggetto mediamente costoso e non adatto a tutte le esigenze, ma per chi ha già un iPhone e vorrebbe un orologio da abbinarci, che oltre a essere un fitness tracker sia all’occorrenza anche utilizzabile per ascoltare la musica o rispondere a qualche messaggio, non ci sono soluzioni migliori. In particolare, può essere utile per chi in certi momenti della giornata, per motivi di lavoro o altre esigenze quotidiane, vorrebbe ridurre il tempo passato a smanettare con lo smartphone: cioè avere accesso solo a un numero limitato di informazioni o funzioni senza dover tirare fuori lo smartphone e farsi travolgere da decine di altre notifiche.

Apple Watch Serie 3 non è l’ultimo modello, ma è ancora disponibile sul sito di Apple come opzione più economica. In questi giorni su MediaWorld il modello da 38 millimetri color grigio siderale (il classico grigio metallico dei prodotti Apple) e il cinturino sportivo nero è in sconto a 189 euro, mentre sul sito di Apple costa 229 euro e il prezzo più basso a cui si trova su internet fuori dal sito di MediaWorld è 199 euro.

Samsung Galaxy Tab A

È un tablet con schermo da 10 pollici e una risoluzione di 1.920 pixel per 1.200. Ha la telecamera sia davanti che dietro e un doppio altoparlante: l’effetto, dice il produttore, è quello di un audio tridimensionale, adatto a chi lo usa per ascoltare la musica o per guardare film e serie tv. Ha la Modalità Bambino, per chi vuole lasciarlo in mano ai propri figli senza timore che facciano cose che non devono o accedano a contenuti non adatti, e il Parental Control per monitorare i tempi di utilizzo. La memoria interna è di 32 Gigabyte, ma volendo se ne possono aggiungere fino a 512 con una scheda micro SD. Si può usare sia col WiFi che con la SIM, con una connessione 4G LTE.

Sul sito di Samsung, questo modello di tablet del 2019 si trova a 229 euro, già scontato rispetto al prezzo originario che era 279: su MediaWorld in questi giorni costa 179.