Celebripost

La sentite quest’aria natalizia che si avvicina nonostante manchi ancora più di un mese al 25 dicembre, e nonostante sarà un Natale sicuramente diverso dagli altri (senza “baci, abbracci, festeggiamenti, festoni e festini”, per dirla con le parole di Giuseppe Conte)?. Quello che si potrà fare sarà concedersi il caldo cliché di guardare un film natalizio sotto una coperta (e la neve, magari, o la cioccolata, etc etc): tra le novità ci saranno Happiest Season su Hulu e Jingle Jangle: A Christmas Journey o The Christmas Chronicles 2 su Netflix, che questa settimana sono stati presentati ad alcuni eventi a cui hanno partecipato Alison Brie, Kristen Stewart, Chrissy Teigen, John Legend, Goldie Hawn, che sono, dopo questa lunga premessa, tra quelli che valeva la pena fotografare in settimana. A far loro compagnia golfisti che si mimetizzano tra cespugli, il nuovo presidente ad interim del Perù, la goccia di sudore e tinta per capelli sulla faccia di Rudy Giuliani, un piccolo principe in uniforme e Ricky Martin ai Latino Awards.