Le previsioni meteo per domani, giovedì 19 novembre

Le previsioni meteo per giovedì dicono che in Italia sarà finalmente una bella giornata quasi ovunque, ma in pochi purtroppo potranno approfittarne, tra smart-working, didattica a distanza, zone arancioni e rosse. Comunque, di mattina sarà soleggiato in tutte le regioni, con un po’ di foschia in pianura Padana, nel basso Lazio e sulla costa adriatica meridionale. Inoltre dovrebbe esserci una breve pioggia a Palermo che dovrebbe smettere già nel pomeriggio. Di sera e di notte la situazione rimarrà più o meno la stessa, con peggioramenti nel Nord-Est nelle ore notturne.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.