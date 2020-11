Chi era Eliška Junková

Oggi, lunedì 16 novembre, sono 120 anni dalla nascita di Eliška Junková, pilota automobilistica cecoslovacca, considerata una delle più grandi donne nella storia delle corse automobilistiche. Il 120° anniversario della sua nascita viene celebrato con un doodle, l’immagine che di tanto in tanto compare su Google al posto del logo del motore di ricerca.

Junková era nata Olomouc, oggi nella Repubblica Ceca, nel 1900. È stata una delle prime donne a prendere la patente di guida in Cecoslovacchia. Partecipò alla Targa Florio in Italia, una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, la più antica tuttora disputata, nel 1927 e 1928, quando arrivò quinta con la sua Bugatti T35B, e partecipò anche alla progettazione del circuito Jan Masaryk di Brno, tuttora in uso. Morì a Praga il 5 gennaio 1994.