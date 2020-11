Weekly Beasts

Un lama che attraversa la strada, un maiale messo in salvo durante un’alluvione, un gorilla, un gaviale del Gange, due pellicani che litigano per il pranzo, un cavallo, un polpo, un’iguana, un cucciolo di leone, due merli dalle ali rosse, una tartaruga, due parrocchetti dal collare, tre pinguini, decine di piccioni in volo e una decina di tacchini a spasso: sono tutti gli animali fotografati come si deve questa settimana, ma limitarsi all’elenco e non guardare le foto non renderebbe giustizia alla bellezza per la quale sono state selezionate.