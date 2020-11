Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 2021 è stato annullato

Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che era previsto per il mese di aprile 2021, è stato cancellato perché la pandemia da coronavirus non permette di fare programmi certi per eventi che prevedano una partecipazione dal vivo nei mesi a venire. Per le stesse ragioni era stata annullata anche l’edizione 2020.

«Facciamo questo annuncio oggi, con cinque mesi di anticipo rispetto al momento in cui il Festival avrebbe dovuto tenersi, perché è già chiaro che il prossimo aprile sarà impossibile organizzare un festival dal vivo, e riteniamo che sia importante mettere fine all’incertezza», hanno spiegato gli organizzatori.

«Sottolineiamo» aggiungono «che il festival è stato cancellato, non rimandato. Abbiamo inoltre deciso di non sostituire il festival dal vivo con una serie di eventi online.»

Sono già state annunciate le date della prossima edizione: dal 6 al 10 aprile 2022.

Cancellation of the 2021 International Journalism Festival https://t.co/0AYhoo7Zmk — journalism festival (@journalismfest) November 14, 2020

Il Festival Internazionale del Giornalismo esiste dal 2006, è organizzato da Arianna Ciccone e Chris Potter ed è considerato uno dei più importanti al mondo tra quelli dedicati ai giornali e ai media.