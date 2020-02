Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 2020 è stato cancellato

Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che era previsto per il primo weekend di aprile, è stato cancellato per via della diffusione del coronavirus in Italia: gli organizzatori hanno spiegato di aver preferito «tutelare la tranquillità e la serenità di chi lavora con noi» e la salute degli ospiti, e di voler «contribuire alla necessaria azione collettiva fatta di responsabilità e comportamenti virtuosi». Sono già state annunciate le date dell’edizione successiva: dal 14 al 18 aprile 2021.

Il Festival Internazionale del Giornalismo esiste dal 2006, è organizzato da Arianna Ciccone e Chris Potter ed è considerato uno dei più importanti al mondo tra quelli dedicati ai giornali e ai media.