La Georgia è stata assegnata a Joe Biden, il North Carolina a Trump

I principali network americani hanno attribuito a Joe Biden la vittoria nello stato della Georgia, che con i suoi 16 grandi elettori rafforza ulteriormente la sua vittoria. Biden ha ottenuto in tutto 306 grandi elettori (36 di più di quelli necessari per ottenere la presidenza degli Stati Uniti).

La vittoria di Biden in Georgia, stato tradizionalmente Repubblicano, porta a cinque il numero degli stati che avevano votato per Donald Trump nel 2016 e in questa elezione hanno scelto il candidato Democratico.

I 15 grandi elettori del North Carolina sono invece stati attribuiti a Trump, che arriva quindi a 232 grandi elettori. Georgia e North Carolina erano gli ultimi due stati rimasti in sospeso e non ancora attribuiti a nessuno dei due candidati: la loro assegnazione non influisce in alcun modo sul risultato delle elezioni, vinte – come è noto da giorni – da Joe Biden.