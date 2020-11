I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 12 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 37.978 nuovi casi positivi da coronavirus e 636 morti a causa del COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 33.043 (518 in più rispetto a ieri), di cui 3.170 nei reparti di terapia intensiva (89 in più di ieri) e 29.873 ricoverate con sintomi (429 in più di ieri). Sono stati analizzati 234.672 tamponi e testate 133.478 persone. È risultato positivo il 16,2 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 32.961 e i decessi 623. Come si vede dalla mappa il Molise è l’unica regione in cui i casi di questa settimana sono inferiori a quelli della settimana scorsa.

Il maggior numero di nuovi casi positivi è stato rilevato in Lombardia (9.291). Seguono Piemonte (4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564), Lazio (2.686), Emilia-Romagna (2.402) e Toscana (1.932).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (4.066), Torino (2.503), Roma (1.971), Napoli (1.843), Varese (1.160), Monza e Brianza (1.028), Treviso (849), Caserta (777), Cuneo (767), Como (762), Bolzano (694) e Bari (679).

