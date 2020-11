L’amichevole tra Italia ed Estonia è finita 4-0

La Nazionale maschile di calcio ha battuto 4-0 l’Estonia nell’amichevole giocata mercoledì sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per l’Italia hanno segnato Vincenzo Grifo (doppietta), Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini. Non era presente alla partita il commissario tecnico Roberto Mancini, che è risultato positivo al coronavirus ed è in isolamento da asintomatico. Il suo posto in panchina è stato preso da Alberico Evani, vice allenatore.

Secondo Ansa, Mancini dovrebbe fare il tampone di controllo giovedì, e in caso di risultato negativo potrà raggiungere la squadra per le prossime partite di UEFA Nations League, che saranno domenica contro la Polonia e mercoledì prossimo contro la Bosnia.