Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della decisione del governo di aumentare da domani le restrizioni in cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria), facendole passare nella fascia di rischio intermedia arancione sulla base dei nuovi dati sull’andamento dell’epidemia, e dell’annuncio di Pfizer che il vaccino che sta testando ha dato risultati superiori alle attese e potrebbe essere messo in commercio presto. Fa eccezione il Manifesto, che apre sul licenziamento del segretario della Difesa degli Stati Uniti da parte del presidente uscente Trump.