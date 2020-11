È morto Fernando Atzori, medaglia d’oro nel pugilato alle Olimpiadi di Tokyo 1964

Fernando Atzori, pugile sardo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi estive di Tokyo del 1964, è morto lunedì a 78 anni. Nato in provincia di Oristano ma residente fin da giovane a Firenze, dove è morto, Atzori vinse il torneo olimpico nella categoria dei pesi mosca dopo aver ottenuto complessivamente 37 vittorie in 43 incontri da dilettante. Da professionista fu campione europeo dal 1967 al 1973 e si ritirò nel 1975 dopo 44 vittorie e due pareggi in 52 incontri disputati. Per la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo ricevette dal CONI la Medaglia d’oro al valore atletico e il Collare d’oro al merito sportivo.