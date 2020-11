Il piacere del racconto

«Il mortale… davvero è difficile perfino capire com’è fatto, codesto mortale: per quanto marchiana una nuova sia, ma purché sia una nuova, egli la riferirà immancabilmente a un altro mortale, non foss’altro per dire appunto: “Guardate un po’, che fandonia hanno messo in giro!”. E l’altro mortale porgerà con piacere l’orecchio, sebbene, dopo, sarà il primo a dire: “Ma questa è la più marchiana delle fandonie, indegna della minima attenzione!”. E dopo questo, s’avvierà immediatamente a cercare un terzo mortale, a cui raccontare la cosa; per poter quindi esclamare insieme, con nobile indignazione: “Che marchianissima fandonia!” E la cosa farà immancabilmente il giro di tutta la città, e tutti i mortali, quanti ve ne sono, ne parleranno immancabilmente a sazietà, e quindi riconosceranno che si tratta d’una cosa, la quale non merita attenzione alcuna, e non mette neppur conto parlarne».