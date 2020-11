Lazio-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Lazio-Juventus è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Alla settima giornata di campionato la Lazio è nona in classifica con dieci punti mentre la Juventus ne ha dodici ed è terza. Negli ultimi anni Lazio-Juventus è stata una delle partite più spettacolari e combattute della Serie A e ci si aspetta che sia così anche oggi, nonostante le diverse assenze. La Lazio sarà senza Strakosha, Leiva e Immobile, fermati per i dubbi sui loro tamponi; la Juventus non avrà Alex Sandro, Chiellini, Ramsey e De Ligt.

Dove vedere Lazio-Juventus

Lazio-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi

Juventus (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo

