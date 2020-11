L’attesa per il risultato definitivo delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con Biden fiducioso in un esito favorevole e le accuse di brogli, i ricorsi e le richieste di riconteggi da parte di Trump, e le polemiche fra regioni e governo in Italia sulle nuove restrizioni previste con l’ultimo DPCM entrato in vigore oggi sono le notizie principali in apertura sui giornali di oggi.