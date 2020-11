Una pubblicità ha creato qualche problema al Tempo

Nell’edizione di martedì 3 novembre del quotidiano romano Il Tempo una pubblicità della casa editrice Herald Editore ha creato un certo imbarazzo al giornale per il gioco di parole blasfemo contenuto nel messaggio.

Dopo le segnalazioni ricevute in giornata e le battute circolate online sulla bestemmia che era evidentemente sfuggita a tutti nel giornale, il direttore Franco Bechis ha pubblicato delle scuse e annunciato un rogo: «Devo ringraziare i lettori che si sono accorti di quello che a noi era sfuggito: una pagina di pubblicità insulsa che voleva promuovere libri con un cane che li leggeva ma nell’infelicissimo slogan che non so quale mente abbia potuto partorire si è scelto un gioco di parole che ai più è sembrato — ed era — una bestemmia. Non lo cito né riproduco l’immagine per non creare altra ferita. Mi sono sentito io offeso come cattolico praticante e sono umiliato per avere recato involontariamente questa offesa ai lettori. Non posso che scusarmene, e garantire che questo non potrà più accadere: è stato possibile questo incidente solo perché quella pagina è arrivata in tipografia senza preventiva visione della direzione, che l’ha vista come voi lettori il giorno dopo sul nostro quotidiano. Il file di questa pubblicità è stato distrutto, le stampe addirittura bruciate».