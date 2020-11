Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, lo spoglio delle quali non ha ancora portato a un esito definitivo ma con Biden che sembra vicino alla vittoria, e il nuovo DPCM per contrastare la diffusione del coronavirus presentato ieri sera in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Conte, che divide le regioni in tre fasce (rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, arancione per Puglia e Sicilia e gialla per le altre) a seconda della gravità della situazione, e che entrerà in vigore da domani. I giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus e il pareggio della Lazio nelle partite di ieri di Champions League.