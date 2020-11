Questa notte Maradona sarà operato al cervello per rimuovere un ematoma subdurale

Questa notte Diego Armando Maradona sarà operato al cervello per rimuovere un ematoma subdurale, un tipo di emorragia cerebrale, in una clinica della città argentina di La Plata. Il suo medico ha detto che sarà un intervento di “routine” e ha aggiunto che Maradona è «lucido, capisce, ed è d’accordo nel farsi operare». Il giornale argentino La Naciòn ha scritto che l’ematoma si sarebbe prodotto a causa di un colpo conseguente a una caduta in casa, che inizialmente non era stato considerato preoccupante dallo stesso Maradona.

Maradona si era sentito male venerdì scorso, mentre stava assistendo nel ruolo di allenatore alla partita tra la sua squadra, Gimnasia y Esgrima, e Patronato. Dopo la notizia dell’operazione, il Napoli, sua ex squadra, gli aveva fatto gli auguri, scrivendo “Fuerza Diego” e postando una sua foto insieme a Lorenzo Insigne.