Le notizie in apertura sui giornali di oggi sono tre: l’attentato di ieri sera nel centro di Vienna, del quale non sono ancora chiari né il numero delle vittime né le modalità di esecuzione dell’attacco, il DPCM che dovrebbe introdurre nuove limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus come il coprifuoco serale dopo le 21 e la divisione delle regioni in tre fasce a seconda della gravità della situazione, e la morte di Gigi Proietti. Il Manifesto apre invece sull’attesa per le elezioni di oggi del presidente degli Stati Uniti.