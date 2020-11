Nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, domenica 1 novembre, c’è spazio soprattutto per le nuove restrizioni discusse dal governo in questi giorni, le quali prevederebbero divieti di spostamenti tra regioni e l’istituzione di zone rosse nelle città con più contagi. Si parla poi della morte dell’attore scozzese Sean Connery, delle ultime notizie sulle attese elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre e dei tanti eventi sportivi di questo fine settimana in Italia, dalla conclusione del Sei Nazioni di rugby al Gran Premio dell’Emilia-Romagna di questo pomeriggio.