Per un giorno le notizie sul coronavirus cedono l’apertura sui giornali di oggi all’attentato di Nizza, dove un tunisino armato di coltello ha aggredito le persone nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption uccidendone tre. Molti titoli si soffermano sul passaggio dall’Italia dell’uomo, che sarebbe sbarcato a Lampedusa a settembre e fuggito in Francia prima dell’espulsione. Gli altri titoli riguardano il coronavirus, con le discussioni su nuovi lockdown mirati in alcune città o regioni e i dati sulla diffusione dei contagi in continuo aumento.