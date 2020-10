Sono stati trovati 59 corpi in fosse clandestine nello stato messicano di Guanajuato

Mercoledì sono stati trovati 59 corpi in una serie di fosse clandestine a Salvatierra, città dello stato centrale messicano di Guanajuato. Karla Quintana, della Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi, ha detto che le ricerche nella zona dei ritrovamenti stanno proseguendo, e che potrebbero essere scoperti nuovi corpi. Lo stato di Guanajuato è considerato uno dei più violenti in Messico, dove si è combattuta la feroce battaglia tra il cartello della droga di Jalisco e diversi gruppi criminali locali appoggiati dal cartello di Sinaloa.