La maggior parte dei titoli in apertura sui giornali di oggi è dedicata alle nuove chiusure decise in Francia e in Germania per cercare di contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus e alle ipotesi sull’adozione di misure simili anche in Italia. Il Sole 24 Ore, il Resto del Carlino e MF si occupano della giornata difficile delle borse europee, conseguenza delle nuove restrizioni, mentre i giornali sportivi aprono sulla sconfitta della Juventus in casa con il Barcellona nella seconda giornata di Champions League.