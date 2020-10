I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series del baseball per la prima volta dal 1988

Nella notte i Los Angeles Dodgers hanno vinto le finali della Major League Baseball battendo in gara sei i Tampa Bay Rays al Globe Field di Arlington, in Texas. Grazie a quest’ultima vittoria, i Dodgers hanno infatti chiuso la serie 4-2 in loro favore, tornando a vincere le World Series trentadue anni dopo l’ultima volta. È il settimo titolo nella storia della squadra, il sesto dal suo trasferimento da Brooklyn a Los Angeles avvenuto nel 1957 e il primo per l’allenatore Dave Roberts. Nelle ultime cinque stagioni i Dodgers — una delle squadre più ricche al mondo — avevano sfiorato la vittoria tre volte, venendo però sempre battuti in finale. Per lo sport professionistico di Los Angeles, è la seconda importante vittoria ottenuta nel 2020 dopo il titolo NBA dei Lakers.

After 4 years of heartbreak, the @Dodgers finished the job. pic.twitter.com/fThe2Jw7sf — MLB (@MLB) October 28, 2020